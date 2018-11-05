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XRSI_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XRSI_Histogram_Vol.mq5 (27.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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RSI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化 类似的均化也可用于动态超买/超卖等级。

//+-----------------------------------------+
//|  指标输入参数                             |
//+-----------------------------------------+
input uint                RSIPeriod=14;             // 指标周期
input ENUM_APPLIED_PRICE  RSIPrice=PRICE_CLOSE;     // 价格
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // 交易量
input int                 HighLevel2=+20;           // 超买等级 2
input int                 HighLevel1=+15;           // 超买等级 1
input int                 LowLevel1=-15;            // 超卖等级 1
input int                 LowLevel2=-20;            // 超卖等级 2
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_SMA_;     // 均化方法
input uint                MA_Length=12;             // 平滑深度
input int                 MA_Phase=15;              // 首个平滑的参数,
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它会影响过渡过程的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均化周期
input int                 Shift=0;                  // 指标水平移位的柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。


图例 1. XRSI_Histogram_Vol 指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21877

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