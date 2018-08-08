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WPVH - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Wyckoff PriceVolume Histogram позволяет анализировать рынок методом Ричарда Вайкофа (Richard Wyckoff) «анализ по спредам объема» - volume spread analysis VSA.
Здесь "спред" означает не Ask-Bid, а означает полный размер свечи: High-Low.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast period - период быстрого сглаживания
- Slow period - период медленного сглаживания
- Show histogram - отображать гистограмму
Сначала рассчитывается "профиль" свечи, затем, на основании полученного профиля, рассчитывается "объёмный вес" свечи, и затем рассчитывается значение гистограммы как текущий профиль минус прошлый профиль свечи.
Для отрисовки средних значений рассчитываются две разнопериодные SMA - быстрая и медленная - по данным профилей свечей.
При выборе Show histogram = Yes, отрисовывается гистограмма разниц прошлого и текущего профилей свечей.
Рис.1. Show histogram = No
Рис.2. Show histogram = Yes
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Индикатор Valid Swing HighLowCOG_Channel
Индикатор Center of Gravity Channel
Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыXCCI_Histogram_Vol
Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы