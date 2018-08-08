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Индикаторы

WPVH - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(18)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Wyckoff PriceVolume Histogram позволяет анализировать рынок методом Ричарда Вайкофа (Richard Wyckoff) «анализ по спредам объема» - volume spread analysis VSA.

Здесь "спред" означает не Ask-Bid, а означает полный размер свечи: High-Low.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast period - период быстрого сглаживания
  • Slow period - период медленного сглаживания
  • Show histogram - отображать гистограмму

Сначала рассчитывается "профиль" свечи, затем, на основании полученного профиля, рассчитывается "объёмный вес" свечи, и затем рассчитывается значение гистограммы как текущий профиль минус прошлый профиль свечи.
Для отрисовки средних значений рассчитываются две разнопериодные SMA - быстрая и медленная - по данным профилей свечей.

При выборе Show histogram = Yes, отрисовывается гистограмма разниц прошлого и текущего профилей свечей.

Рис.1. Show histogram = No


Рис.2. Show histogram = Yes


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Valid_Swing_HighLow Valid_Swing_HighLow

Индикатор Valid Swing HighLow

COG_Channel COG_Channel

Индикатор Center of Gravity Channel

XRSI_Histogram_Vol XRSI_Histogram_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

XCCI_Histogram_Vol XCCI_Histogram_Vol

Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы