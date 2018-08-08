Сначала рассчитывается "профиль" свечи, затем, на основании полученного профиля, рассчитывается "объёмный вес" свечи, и затем рассчитывается значение гистограммы как текущий профиль минус прошлый профиль свечи.

Для отрисовки средних значений рассчитываются две разнопериодные SMA - быстрая и медленная - по данным профилей свечей.

При выборе Show histogram = Yes, отрисовывается гистограмма разниц прошлого и текущего профилей свечей.