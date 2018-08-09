Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.

input uint CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int HighLevel2=+ 100 ; input int HighLevel1=+ 80 ; input int LowLevel1=- 80 ; input int LowLevel2=- 100 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; input uint MA_Length= 12 ; input int MA_Phase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XCCI_Histogram_Vol

