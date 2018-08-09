Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1351
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=1500; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-AnyRangeCldTail_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Эксперт работает на таймфремах не выше M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//таймфрейм индикатора i-AnyRangeCldTail_System
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY M30:
Рис. 2. График результатов тестирования
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений двух мувинговXCCI_Histogram_Vol
Индикатор CCI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы
Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRSI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах