请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Iin Zulkarnainn
一款信号量指标，使用两条移动平均线的交叉。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint FastMAPeriod=10; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE; input uint SlowMAPeriod=22; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;
图例 1. Iin_MA_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21874
XCCI_Histogram_Vol
CCI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化XRSI_Histogram_Vol
RSI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化
Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus
基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间CCI_Histogram_Vol_HTF
CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项