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Iin_MA_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Iin Zulkarnainn

一款信号量指标，使用两条移动平均线的交叉。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint              FastMAPeriod=10;
input  ENUM_MA_METHOD   FastMAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE FastMAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint              SlowMAPeriod=22;
input  ENUM_MA_METHOD   SlowMAType=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE SlowMAPrice=PRICE_CLOSE;

图例 1. Iin_MA_Signal

图例 1. Iin_MA_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21874

XCCI_Histogram_Vol XCCI_Histogram_Vol

CCI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化

XRSI_Histogram_Vol XRSI_Histogram_Vol

RSI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化

Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus

基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间

CCI_Histogram_Vol_HTF CCI_Histogram_Vol_HTF

CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项