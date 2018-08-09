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Индикаторы

CCI_Histogram_Vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1420
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CCI_Histogram_Vol.ex5.

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Vol_HTF

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Vol_HTF

Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-AnyRangeCldTail_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Iin_MA_Signal Iin_MA_Signal

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений двух мувингов

RSI_Histogram_Vol_HTF RSI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор RSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

StepMA_3D_v3 StepMA_3D_v3

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