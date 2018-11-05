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Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用按时间平仓 input uint nTime=1500; //持仓时间，以分钟为单位
此智能交易系统需要已编译的指标文件 i-AnyRangeCldTail_System.ex5 才能运行。 请将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。
该 EA 的工作时间帧不应高于 M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//i-AnyRangeCldTail_System 指标时间帧
下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 全年 USDJPY M30 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21861
Iin_MA_Signal
一款信号量指标，使用两条移动平均线的交叉XCCI_Histogram_Vol
CCI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化
CCI_Histogram_Vol_HTF
CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项JMA TRIX Log
TRIX 指标使用价格的对数和 JMA（Jurik移动平均线）替代指数移动平均线进行平滑。