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EA

Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
i-AnyRangeCldTail_System.mq5 (35.93 KB) 预览
Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus.mq5 (14.87 KB) 预览
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基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:

input bool   TimeTrade=true;      //启用按时间平仓
input uint   nTime=1500;          //持仓时间，以分钟为单位

此智能交易系统需要已编译的指标文件 i-AnyRangeCldTail_System.ex5 才能运行。 请将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。

该 EA 的工作时间帧不应高于 M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//i-AnyRangeCldTail_System 指标时间帧

下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDJPY M30 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21861

Iin_MA_Signal Iin_MA_Signal

一款信号量指标，使用两条移动平均线的交叉

XCCI_Histogram_Vol XCCI_Histogram_Vol

CCI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化

CCI_Histogram_Vol_HTF CCI_Histogram_Vol_HTF

CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

JMA TRIX Log JMA TRIX Log

TRIX 指标使用价格的对数和 JMA（Jurik移动平均线）替代指数移动平均线进行平滑。