基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，将会立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1500;

此智能交易系统需要已编译的指标文件 i-AnyRangeCldTail_System.ex5 才能运行。 请将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。

该 EA 的工作时间帧不应高于 M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ;

下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。





图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDJPY M30 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表