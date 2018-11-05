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CCI_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
CCI_Histogram_Vol.mq5 (23.96 KB) 预览
CCI_Histogram_Vol_HTF.mq5 (25.73 KB) 预览
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CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 CCI_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. CCI_Histogram_Vol_HTF

图例 1. CCI_Histogram_Vol_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21860

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