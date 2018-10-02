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RSI_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本
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RSI_Histogram_Vol 指标，可在输入参数种更改时间帧。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 RSI_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. RSI_Histogram_Vol_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21859
WPVH
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