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RSI_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
RSI_Histogram_Vol.mq5 (24.19 KB) 预览
RSI_Histogram_Vol_HTF.mq5 (25.72 KB) 预览
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RSI_Histogram_Vol 指标，可在输入参数种更改时间帧。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 RSI_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. RSI_Histogram_Vol_HTF 指标

图例 1. RSI_Histogram_Vol_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21859

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