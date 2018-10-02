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Volatility_Arbitrage - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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波动性套利振荡器显示价格变化率图表和价格标准偏差的走廊。
走廊边缘的突破表明波动性增加。

有四个输入参数:

  • ROC period - 计算价格变动率的周期
  • Deviation period - 偏差计算周期
  • Deviation multiplier - 偏差通道的宽度
  • Applied price

计算:

ROC = 100.0*(Applied price / Applied price[ROC period] - 1.0)

Top = Dev * Deviation multiplier

Bottom =-Top

其中:

Dev = StdDev(ROC, Deviation period, MODE_SMA)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21857

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