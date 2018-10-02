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波动性套利振荡器显示价格变化率图表和价格标准偏差的走廊。
走廊边缘的突破表明波动性增加。
有四个输入参数:
- ROC period - 计算价格变动率的周期
- Deviation period - 偏差计算周期
- Deviation multiplier - 偏差通道的宽度
- Applied price
计算:
ROC = 100.0*(Applied price / Applied price[ROC period] - 1.0)Top = Dev * Deviation multiplier
Bottom =-Top
其中:
Dev = StdDev(ROC, Deviation period, MODE_SMA)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21857
Valid_Swing_HighLow
有效波段高低指标Trendless_OS
Trendless OS DiNapoli 指标
WPVH
Wyckoff PV 直方图指标RSI_Histogram_Vol_HTF
RSI_Histogram_Vol 指标，可在输入参数种更改时间帧。