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Trend_Risk_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Risk indicator выделяет из ценового движения трендовые участки и сигнализирует значением в буфере о наличии тренда.
Может использоваться для торговли во флете - для запрета торговли при опасности выхода цены из канала, в котором торгует трейдер. Либо, при торговле в тренде, индикатор может выделять участки, где возможно завершение или замедление тренда.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Bands range - диапазон расчёта лент
- Deviation - размер отклонения (ширина разрешённого канала)
Расчёт:
Top = SmoothPrice + SmoothRange * Deviation
Bottom = SmoothPrice - SmoothRange * Deviation
где:
SmoothPrice = (PrevSmoothPrice * (Bands range-1) + Close) / Bands range
SmoothRange = (PrevSmoothRange * (Bands range-1) + High-Low) / Bands range
Сигналы:
Если Close > Top
SignalBuffer = "Do not trade" = Top
Если Close < Bottom
SignalBuffer = "Do not trade" = Bottom
Индикатор отображает в отдельном окне цветные японские свечи - бычьи зелёным цветом, медвежьи - красным. При закрытии свечи за пределами канала, образуемого лентами, свечи окрашиваются серым, и в сигнальном буфере индикатора появляется значение, соответствующее значению пробитой линии канала лент, что позволяет в советниках определять в какую сторону было пробитие и, соответственно желаемой ТС, ограничить торговлю в ту, или иную сторону.
Рис.1. Торговля во флетовом канале: Bands range = 12, Deviation = 1.8
Рис.2. Торговля по тренду (ограничение): Bands range = 23, Deviation = 6.0
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