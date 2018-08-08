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Индикаторы

Trend_Risk_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2271
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(20)
Опубликован:
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Индикатор Trend Risk indicator выделяет из ценового движения трендовые участки и сигнализирует значением в буфере о наличии тренда.

Может использоваться для торговли во флете - для запрета торговли при опасности выхода цены из канала, в котором торгует трейдер. Либо, при торговле в тренде, индикатор может выделять участки, где возможно завершение или замедление тренда.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Bands range - диапазон расчёта лент
  • Deviation - размер отклонения (ширина разрешённого канала)

Расчёт:

Top = SmoothPrice + SmoothRange * Deviation
Bottom = SmoothPrice - SmoothRange * Deviation

где:

SmoothPrice = (PrevSmoothPrice * (Bands range-1) + Close) / Bands range
SmoothRange = (PrevSmoothRange * (Bands range-1) + High-Low) / Bands range

Сигналы:

Если Close > Top

SignalBuffer = "Do not trade" = Top

Если Close < Bottom

SignalBuffer = "Do not trade" = Bottom

Индикатор отображает в отдельном окне цветные японские свечи - бычьи зелёным цветом, медвежьи - красным. При закрытии свечи за пределами канала, образуемого лентами, свечи окрашиваются серым, и в сигнальном буфере индикатора появляется значение, соответствующее значению пробитой линии канала лент, что позволяет в советниках определять в какую сторону было пробитие и, соответственно желаемой ТС, ограничить торговлю в ту, или иную сторону.

Рис.1. Торговля во флетовом канале: Bands range = 12, Deviation = 1.8


Рис.2. Торговля по тренду (ограничение): Bands range = 23, Deviation = 6.0

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