Индикатор Trend Risk indicator выделяет из ценового движения трендовые участки и сигнализирует значением в буфере о наличии тренда.

Может использоваться для торговли во флете - для запрета торговли при опасности выхода цены из канала, в котором торгует трейдер. Либо, при торговле в тренде, индикатор может выделять участки, где возможно завершение или замедление тренда.

Имеет два настраиваемых параметра:

Bands range - диапазон расчёта лент

- диапазон расчёта лент Deviation - размер отклонения (ширина разрешённого канала)