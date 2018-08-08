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Trendless_OS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trendless OS DiNapoli - "осциллятор бестрендовости", разработанный Джо ДиНаполи вначале 1980-х и
описан в его книге «Торговля с применением уровней ДиНаполи». Как и
другие индикаторы автора, Trendless OS представляет собой
дополнение к основным инструментам принятия решений – уровням фибоначчи,
однако, согласно концепции ДиНаполи, индикатор бестрендовости может
применяться и как самостоятельный торговый инструмент. Для каждого актива необходимо подбирать индивидуальные настройки уровней.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing type - тип отображения осциллятора
- Line - линия
- Histogram - гистограмма
Расчёт:
TrendlessOS = Applied price – SMA(Applied price, Period)
К данному индикатору в качестве дополнения добавлены два типа отображения: линия (стандарт) и цветная гистограмма, отображающая столбцы разным цветом в зависимости от расположения линии осциллятора относительно его уровней, а так же добавлены ещё по два уровня к уровням перекупленности и перепроданности - уровень 0.6 и уровень 0.8 от заданного в настройках.
Рис.1. Trendless OS - Drawing type = Line
Рис.2. Trendless OS - Drawing type = Histogram
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