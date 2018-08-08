К данному индикатору в качестве дополнения добавлены два типа отображения: линия (стандарт) и цветная гистограмма, отображающая столбцы разным цветом в зависимости от расположения линии осциллятора относительно его уровней, а так же добавлены ещё по два уровня к уровням перекупленности и перепроданности - уровень 0.6 и уровень 0.8 от заданного в настройках.