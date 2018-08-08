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Индикаторы

Trendless_OS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
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(13)
Опубликован:
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Индикатор Trendless OS DiNapoli - "осциллятор бестрендовости", разработанный Джо ДиНаполи вначале 1980-х и описан в его книге «Торговля с применением уровней ДиНаполи». Как и другие индикаторы автора, Trendless OS представляет собой дополнение к основным инструментам принятия решений – уровням фибоначчи, однако, согласно концепции ДиНаполи, индикатор бестрендовости может применяться и как самостоятельный торговый инструмент. Для каждого актива необходимо подбирать индивидуальные настройки уровней.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing type - тип отображения осциллятора
    • Line - линия
    • Histogram - гистограмма

Расчёт:

TrendlessOS = Applied price – SMA(Applied price, Period)

К данному индикатору в качестве дополнения добавлены два типа отображения: линия (стандарт) и цветная гистограмма, отображающая столбцы разным цветом в зависимости от расположения линии осциллятора относительно его уровней, а так же добавлены ещё по два уровня к уровням перекупленности и перепроданности - уровень 0.6 и уровень 0.8 от заданного в настройках.

Рис.1. Trendless OS - Drawing type = Line


Рис.2. Trendless OS - Drawing type = Histogram

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