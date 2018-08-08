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COG_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канальный индикатор Center of Gravity Channel рисует два канала - канал отклонения и канал истинного диапазона. При сужении и пересечении каналов ставит сигнальные указатели на центральную линию (Center of Gravity)
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Deviation multiplier - множитель (вес) канала отклонения
- ATR multiplier - множитель (вес) канала истинного диапазона
Valid_Swing_HighLow
Индикатор Valid Swing HighLowWPVH
Индикатор Wyckoff PV Histogram