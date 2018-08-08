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Индикаторы

COG_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2276
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Канальный индикатор Center of Gravity Channel рисует два канала - канал отклонения и канал истинного диапазона. При сужении и пересечении каналов ставит сигнальные указатели на центральную линию (Center of Gravity)

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Deviation multiplier - множитель (вес) канала отклонения
  • ATR multiplier - множитель (вес) канала истинного диапазона



DEROSC DEROSC

Индикатор Derivative Oscillator

FGDI FGDI

Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator

Valid_Swing_HighLow Valid_Swing_HighLow

Индикатор Valid Swing HighLow

WPVH WPVH

Индикатор Wyckoff PV Histogram