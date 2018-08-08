Канальный индикатор Center of Gravity Channel рисует два канала - канал отклонения и канал истинного диапазона. При сужении и пересечении каналов ставит сигнальные указатели на центральную линию (Center of Gravity)

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Deviation multiplier - множитель (вес) канала отклонения

- множитель (вес) канала отклонения ATR multiplier - множитель (вес) канала истинного диапазона







