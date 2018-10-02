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有效波段高低是一款 2х2 分形的高级指标。 它与标准指标的不同之处在于分形的每根新柱线总是高于/低于前一跟柱线。
- 对于上分形: LeftHigh2<LeftHigh1<CenterHigh>RightHigh1>RightHigh2
- 对于下分形: LeftLow2>LeftLow1>CenterLow<RightLow1<RightLow2
它有一个可配置参数:
- Bar of drawing - 用于绘制标签的柱线
- Signal bar - 根据信号柱线的开盘价绘制标签
- Fractal bar - 在柱线上绘制标签并使用分形价格 (最高价/最低价)
图例 1. 绘制柱线 = 分形柱线
图例 2. 绘制柱线 = 信号柱线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21856
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Trendless OS DiNapoli 指标Russian20-hp1
一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）的智能交易系统。
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