有效波段高低是一款 2х2 分形的高级指标。 它与标准指标的不同之处在于分形的每根新柱线总是高于/低于前一跟柱线。

对于上分形: LeftHigh2<LeftHigh1<CenterHigh>RightHigh1>RightHigh2



对于下分形: LeftLow2>LeftLow1>CenterLow<RightLow1<RightLow2

它有一个可配置参数: Bar of drawing - 用于绘制标签的柱线

- 用于绘制标签的柱线 Signal bar - 根据信号柱线的开盘价绘制标签

- 根据信号柱线的开盘价绘制标签

Fractal bar - 在柱线上绘制标签并使用分形价格 (最高价/最低价)

图例 1. 绘制柱线 = 分形柱线

图例 2. 绘制柱线 = 信号柱线

























