Индикатор Derivative Oscillator Констанс Браун (Constance Brown) был опубликован в ее книге «Технический анализ для торгового специалиста» (Technical Analysis for the Trading Professional)

Представляет собой дважды экспоненциально сглаженный RSI с настройками по умолчанию 5 и 3.

Затем формируется сигнальная линия методом простого сглаживания полученного 2ERSI с периодом 9.

Производная гистограмма рассчитывается как разность между 2ERSI и сигнальной линией

Имеет пять настраиваемых параметров:

RSI period - период RSI

- период RSI First EMA period - период первой сглаживающей EMA

- период первой сглаживающей EMA Second EMA period - период второй сглаживающей EMA

- период второй сглаживающей EMA SMA period - период сглаживания сигнальной линии

- период сглаживания сигнальной линии Applied price цена расчёта

