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Индикаторы

DEROSC - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1504
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(12)
Опубликован:
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Индикатор Derivative Oscillator Констанс Браун (Constance Brown) был опубликован в ее книге «Технический анализ для торгового специалиста» (Technical Analysis for the Trading Professional)

Представляет собой дважды экспоненциально сглаженный RSI с настройками по умолчанию 5 и 3.
Затем формируется сигнальная линия методом простого сглаживания полученного 2ERSI с периодом 9.
Производная гистограмма рассчитывается как разность между 2ERSI и сигнальной линией

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период RSI
  • First EMA period - период первой сглаживающей EMA
  • Second EMA period - период второй сглаживающей EMA
  • SMA period - период сглаживания сигнальной линии
  • Applied price цена расчёта

Расчёт:

DEROSC = EMA2 - SMA(EMA2, SMA period)

где:

EMA2 = EMA(EMA1, Second EMA period)
EMA1 = EMA(RSI, First EMA period)
RSI - RSI(Applied price, RSI period)

FGDI FGDI

Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator

Forecast Forecast

Индикатор Forecast oscillator

COG_Channel COG_Channel

Индикатор Center of Gravity Channel

Valid_Swing_HighLow Valid_Swing_HighLow

Индикатор Valid Swing HighLow