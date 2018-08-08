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DEROSC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Derivative Oscillator Констанс Браун (Constance Brown) был опубликован в ее книге «Технический анализ для торгового специалиста» (Technical Analysis for the Trading Professional)
Представляет собой дважды экспоненциально сглаженный RSI с настройками по умолчанию 5 и 3.
Затем формируется сигнальная линия методом простого сглаживания полученного 2ERSI с периодом 9.
Производная гистограмма рассчитывается как разность между 2ERSI и сигнальной линией
Имеет пять настраиваемых параметров:
- RSI period - период RSI
- First EMA period - период первой сглаживающей EMA
- Second EMA period - период второй сглаживающей EMA
- SMA period - период сглаживания сигнальной линии
- Applied price цена расчёта
Расчёт:
DEROSC = EMA2 - SMA(EMA2, SMA period)
где:
EMA2 = EMA(EMA1, Second EMA period)
EMA1 = EMA(RSI, First EMA period)
RSI - RSI(Applied price, RSI period)
COG_Channel
Индикатор Center of Gravity ChannelValid_Swing_HighLow
Индикатор Valid Swing HighLow