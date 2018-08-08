Индикатор TMAGi - осциллятор, базирующийся на трёх скользящих средних и линиях +DI и -DI индикатора ADX. Указывает на состояния рынка - тренд вверх/тренд вниз/флет.



Имеет семь настраиваемых параметров:

ADX period - период расчёта ADX

- период расчёта ADX Fast MA period - период расчёта быстрой МА

- период расчёта быстрой МА Middle MA period - период расчёта средней МА

- период расчёта средней МА Slow MA period - период расчёта медленной МА

- период расчёта медленной МА SMA slowing - период SMA сглаживания

- период SMA сглаживания LWMA slowing - период LWMA сглаживания

- период LWMA сглаживания Applied price - цена расчёта



Расчёт: TSMAGi = SMA(RAW, SMA slowing)

TLWMAGi = LWMA(RAW, LWMA slowing)

где:

RAW = (Abs(FastMA - MiddleMA) + Abs(FastMA - SlowMA) + Abs(MiddleMA - SlowMA))*DI FastMA = SMA(Applied price, Fast MA period)

MiddleMA = SMA(Applied price, Middle MA period)

SlowMA = SMA(Applied price, Slow MA period) DI = PlusDI - MinusDI

PlusDI, MinusDI - линии +DI и -DI индикатора ADX(ADX period)





