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TMAGi - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TMAGi - осциллятор, базирующийся на трёх скользящих средних и линиях +DI и -DI индикатора ADX. Указывает на состояния рынка - тренд вверх/тренд вниз/флет.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- ADX period - период расчёта ADX
- Fast MA period - период расчёта быстрой МА
- Middle MA period - период расчёта средней МА
- Slow MA period - период расчёта медленной МА
- SMA slowing - период SMA сглаживания
- LWMA slowing - период LWMA сглаживания
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
TSMAGi = SMA(RAW, SMA slowing)
TLWMAGi = LWMA(RAW, LWMA slowing)
где:
RAW = (Abs(FastMA - MiddleMA) + Abs(FastMA - SlowMA) + Abs(MiddleMA - SlowMA))*DI
FastMA = SMA(Applied price, Fast MA period)
MiddleMA = SMA(Applied price, Middle MA period)
SlowMA = SMA(Applied price, Slow MA period)
DI = PlusDI - MinusDI
PlusDI, MinusDI - линии +DI и -DI индикатора ADX(ADX period)
Trend_Risk_Indicator
Индикатор Trend Risk indicatorTrendless_OS
Индикатор Trendless OS DiNapoli