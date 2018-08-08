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Индикаторы

TMAGi - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1535
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор TMAGi - осциллятор, базирующийся на трёх скользящих средних и линиях +DI и -DI индикатора ADX. Указывает на состояния рынка - тренд вверх/тренд вниз/флет.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • ADX period - период расчёта ADX
  • Fast MA period - период расчёта быстрой МА
  • Middle MA period - период расчёта средней МА
  • Slow MA period - период расчёта медленной МА
  • SMA slowing - период SMA сглаживания
  • LWMA slowing - период LWMA сглаживания
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

TSMAGi = SMA(RAW, SMA slowing)
TLWMAGi = LWMA(RAW, LWMA slowing)

где:

RAW = (Abs(FastMA - MiddleMA) + Abs(FastMA - SlowMA) + Abs(MiddleMA - SlowMA))*DI

FastMA = SMA(Applied price, Fast MA period)
MiddleMA = SMA(Applied price, Middle MA period)
SlowMA = SMA(Applied price, Slow MA period)

DI = PlusDI - MinusDI
PlusDI,  MinusDI - линии +DI и -DI индикатора ADX(ADX period)



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