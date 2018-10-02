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Trendless OS DiNapoli 是由 Joe DiNapoli 在 1980 年代开发的，并在他的著作“依据 DiNapoli 等级交易”中有所描述。 与其它指标一样，Trendless OS 是主要决策工具 - 斐波那契级数的补充。 此外，根据 DiNapoli 的概念，Trendless 指标可以用作独立的交易工具。 应为每个交易资产选择单独的级别设置。
有五个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
- Drawing type - 振荡器显示类型
- 指示线
- 直方图
计算:
TrendlessOS = Applied price – SMA(Applied price, Period)
为指标提供了两种额外的显示类型：曲线（标准）和彩色直方图，根据振荡器线相对于其等级的位置显示不同颜色的柱线。 除了超买和超卖等级之外，还有两个等级可用：设置中给出的值 0.6 和 0.8。
图例 1. Trendless OS - Drawing type = Line
图例 2. Trendless OS - Drawing type = Histogram
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21855
Russian20-hp1
一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）的智能交易系统。LinearRegressionChannel_Cloud
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