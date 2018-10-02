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Trendless_OS - MetaTrader 5脚本

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Trendless OS DiNapoli 是由 Joe DiNapoli 在 1980 年代开发的，并在他的著作“依据 DiNapoli 等级交易”中有所描述。 与其它指标一样，Trendless OS 是主要决策工具 - 斐波那契级数的补充。 此外，根据 DiNapoli 的概念，Trendless 指标可以用作独立的交易工具。 应为每个交易资产选择单独的级别设置。

有五个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price
  • Overbought - 超买等级
  • Oversold - 超卖等级
  • Drawing type - 振荡器显示类型
    • 指示线
    • 直方图

计算:

TrendlessOS = Applied price – SMA(Applied price, Period)

为指标提供了两种额外的显示类型：曲线（标准）和彩色直方图，根据振荡器线相对于其等级的位置显示不同颜色的柱线。 除了超买和超卖等级之外，还有两个等级可用：设置中给出的值 0.6 和 0.8。

图例 1. Trendless OS - Drawing type = Line


图例 2. Trendless OS - Drawing type = Histogram

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21855

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