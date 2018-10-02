Trendless OS DiNapoli 是由 Joe DiNapoli 在 1980 年代开发的，并在他的著作“依据 DiNapoli 等级交易”中有所描述。 与其它指标一样，Trendless OS 是主要决策工具 - 斐波那契级数的补充。 此外，根据 DiNapoli 的概念，Trendless 指标可以用作独立的交易工具。 应为每个交易资产选择单独的级别设置。



有五个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Applied price

Overbought - 超买等级

- 超买等级 Oversold - 超卖等级

- 超卖等级 Drawing type - 振荡器显示类型

- 振荡器显示类型 指示线



直方图