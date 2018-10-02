Russian20-hp1

思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）振荡器的智能交易系统。 它可以在每个逐笔报价上工作（Work on every tick = "true"），且仅在新柱线出现时间（work on every tick = "false"）。

work timeframe 参数表示时间帧，在该时间帧上创建指标并使用其收盘价。

对于多头和空头持仓, 您可以分别设置止损 (Stop Loss Buy, Stop Loss Sell) 和止盈 (Take Profit Buy, Take Profit Sell)。 如果要禁用任何这些选项，请将相应参数设置为“0.0”。





交易信号

如果没有持仓，则可以检查开仓信号：

买入信号: (柱线 #0 的收盘价 > 柱线 #0 的均价) 且 (柱线 #0 的冲量 >100.0) 且 (柱线 #0 的收盘价 > 柱线 #1 的收盘价)

卖出信号: (柱线 #0 的收盘价 < 柱线 #0 的均价) 且 (柱线 #0 的冲量 <100.0) 且 (柱线 #0 的收盘价 < 柱线 #1 的收盘价)

当有持仓时，检查平仓的可能性:

多头平仓的信号: (柱线 #0 的冲量 <100.0)

空头平仓的信号: (柱线 #0 的冲量 >100.0)

EURUSD 的 work on every tick 和 work timeframe 优化结果作为默认 EA 参数提供。 使用默认参数测试 EURUSD 的结果:







