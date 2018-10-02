请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Russian20-hp1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1730
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）振荡器的智能交易系统。 它可以在每个逐笔报价上工作（Work on every tick = "true"），且仅在新柱线出现时间（work on every tick = "false"）。
work timeframe 参数表示时间帧，在该时间帧上创建指标并使用其收盘价。
对于多头和空头持仓, 您可以分别设置止损 (Stop Loss Buy, Stop Loss Sell) 和止盈 (Take Profit Buy, Take Profit Sell)。 如果要禁用任何这些选项，请将相应参数设置为“0.0”。
交易信号
如果没有持仓，则可以检查开仓信号：
- 买入信号: (柱线 #0 的收盘价 > 柱线 #0 的均价) 且 (柱线 #0 的冲量 >100.0) 且 (柱线 #0 的收盘价 > 柱线 #1 的收盘价)
- 卖出信号: (柱线 #0 的收盘价 < 柱线 #0 的均价) 且 (柱线 #0 的冲量 <100.0) 且 (柱线 #0 的收盘价 < 柱线 #1 的收盘价)
当有持仓时，检查平仓的可能性:
- 多头平仓的信号: (柱线 #0 的冲量 <100.0)
- 空头平仓的信号: (柱线 #0 的冲量 >100.0)
EURUSD 的 work on every tick 和 work timeframe 优化结果作为默认 EA 参数提供。 使用默认参数测试 EURUSD 的结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21852
LinearRegressionChannel_Cloud
线性回归通道，将其值保存在指标缓冲区中，并用颜色填充通道背景StepMA_3D_v3
一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了平均真实范围。
Trendless_OS
Trendless OS DiNapoli 指标Valid_Swing_HighLow
有效波段高低指标