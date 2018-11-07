Расширенная версия осциллятора Pivot Oscillator.

В дополнение к возможности вычислять точки разворота в виде осциллятора добавлены еще 4 способа расчета пивотов:

(Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие)/3

(Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Предыдущее закрытие)/4

(Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Открытие)/4

(Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Открытие + Открытие)/4

Также добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления по пивотам - кажется, во многих версиях расчеты R3 и S3 отличаются от оригинала (фактически уровень получается ближе, чем в оригинальном расчете). В этой версии можно выбрать один из способов.

P.S.: Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор (для корректной работы не требует установки других индикаторов).