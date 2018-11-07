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Pivot Oscillator Extended - индикатор для MetaTrader 5
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Расширенная версия осциллятора Pivot Oscillator.
В дополнение к возможности вычислять точки разворота в виде осциллятора добавлены еще 4 способа расчета пивотов:
- (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие)/3
- (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Предыдущее закрытие)/4
- (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Открытие)/4
- (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Открытие + Открытие)/4
Также добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления по пивотам - кажется, во многих версиях расчеты R3 и S3 отличаются от оригинала (фактически уровень получается ближе, чем в оригинальном расчете). В этой версии можно выбрать один из способов.
P.S.: Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор (для корректной работы не требует установки других индикаторов).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21849
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