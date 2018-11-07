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Индикаторы

Pivot Oscillator Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1847
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Расширенная версия осциллятора Pivot Oscillator.

В дополнение к возможности вычислять точки разворота в виде осциллятора добавлены еще 4 способа расчета пивотов:

  • (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие)/3
  • (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Предыдущее закрытие)/4
  • (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущее закрытие + Открытие)/4
  • (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Открытие + Открытие)/4

Также добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления по пивотам - кажется, во многих версиях расчеты R3 и S3 отличаются от оригинала (фактически уровень получается ближе, чем в оригинальном расчете). В этой версии можно выбрать один из способов.

P.S.: Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор (для корректной работы не требует установки других индикаторов).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21849

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