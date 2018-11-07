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Trend direction and force - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальный индикатор был создан для платформы metastock много лет назад.
Существует несколько версий индикатора для MetaTrader 4, но пока нет ни одной для MetaTrader 5. Это базовая версия индикатора индекса направления и силы тренда для MetaTrader 5. Индикатор показывает направление тренда, а также интенсивность тренда. Обычно сигналы формируются при первой смене направления тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21869
Trend direction and force - smoothed
Сглаженный индикатор направления и силы трендаTrend direction and force - JMA smoothed
Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMA
Elder Impulse System
Импульсная система Элдера.Pivot Oscillator Extended
Расширенная версия осциллятора Pivot.