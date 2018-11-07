CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend direction and force - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3786
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оригинальный индикатор был создан для платформы metastock много лет назад.

Существует несколько версий индикатора для MetaTrader 4, но пока нет ни одной для MetaTrader 5. Это базовая версия индикатора индекса направления и силы тренда для MetaTrader 5. Индикатор показывает направление тренда, а также интенсивность тренда. Обычно сигналы формируются при первой смене направления тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21869

Trend direction and force - smoothed Trend direction and force - smoothed

Сглаженный индикатор направления и силы тренда

Trend direction and force - JMA smoothed Trend direction and force - JMA smoothed

Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMA

Elder Impulse System Elder Impulse System

Импульсная система Элдера.

Pivot Oscillator Extended Pivot Oscillator Extended

Расширенная версия осциллятора Pivot.