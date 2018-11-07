Оригинальный индикатор был создан для платформы metastock много лет назад.

Существует несколько версий индикатора для MetaTrader 4, но пока нет ни одной для MetaTrader 5. Это базовая версия индикатора индекса направления и силы тренда для MetaTrader 5. Индикатор показывает направление тренда, а также интенсивность тренда. Обычно сигналы формируются при первой смене направления тренда.