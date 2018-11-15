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扩展的轴振荡指标 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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扩展版本的 Pivot Oscillator

除了可以计算轴点作为振荡指标之外，还增加了四种用于计算轴点的方法:

  • (Previous High + Previous Low + Previous Close)/3
  • (Previous High + Previous Low + Previous Close + Previous Close)/4
  • (Previous High + Previous Low + Previous Close + Open)/4
  • (Previous High + Previous Low + Open + Open)/4

也增加了用于计算轴支撑和阻力线的“其它方法” - 看起来很多版本中的 R3 和 S3 是与原有不同的方法计算的l (这使它比原有版本更有效，更“紧凑”)，所以这个版本您可以使用两种方法。

备注: 这也是一个独立的（不需要任何其它指标就能正确工作) 多时段指标。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21849

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