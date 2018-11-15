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扩展版本的 Pivot Oscillator，
除了可以计算轴点作为振荡指标之外，还增加了四种用于计算轴点的方法:
- (Previous High + Previous Low + Previous Close)/3
- (Previous High + Previous Low + Previous Close + Previous Close)/4
- (Previous High + Previous Low + Previous Close + Open)/4
- (Previous High + Previous Low + Open + Open)/4
也增加了用于计算轴支撑和阻力线的“其它方法” - 看起来很多版本中的 R3 和 S3 是与原有不同的方法计算的l (这使它比原有版本更有效，更“紧凑”)，所以这个版本您可以使用两种方法。
备注: 这也是一个独立的（不需要任何其它指标就能正确工作) 多时段指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21849
Elder 脉冲系统
用于价格柱形的脉冲系统趋势方向和动力
趋势方向和动力
iTrend ADXVMA
非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是 ADXVMA 。iTrend JMA
非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是JMA (Jurik 移动平均)。