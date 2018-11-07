Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.

В силу своих свойств у скользящей ADXVMA бывают периоды флета во время бокового движения, благодаря чему она менее чувствительна к ложным изменениям, а в сочетании с расчетами iTrend эта особенность очень полезна.