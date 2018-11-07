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iTrend ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5
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Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.
В силу своих свойств у скользящей ADXVMA бывают периоды флета во время бокового движения, благодаря чему она менее чувствительна к ложным изменениям, а в сочетании с расчетами iTrend эта особенность очень полезна.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21836
Расширенная версия осциллятора Pivot.Elder Impulse System
Импульсная система Элдера.
Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).STD Trend Envelopes - RSI
Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.