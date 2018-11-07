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Индикаторы

iTrend ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.

В силу своих свойств у скользящей ADXVMA бывают периоды флета во время бокового движения, благодаря чему она менее чувствительна к ложным изменениям, а в сочетании с расчетами iTrend эта особенность очень полезна.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21836

Pivot Oscillator Extended Pivot Oscillator Extended

Расширенная версия осциллятора Pivot.

Elder Impulse System Elder Impulse System

Импульсная система Элдера.

iTrend JMA iTrend JMA

Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).

STD Trend Envelopes - RSI STD Trend Envelopes - RSI

Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.