Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.

Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.

Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.