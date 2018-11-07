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iTrend JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).
Благодаря этому индикатор "быстрее" обычной версии, а также более сглаженный.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21835
Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.Pivot Oscillator Extended
Расширенная версия осциллятора Pivot.
Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.STD Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.