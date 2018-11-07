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Индикаторы

iTrend JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1675
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется JMA (Jurik Moving Average).

Благодаря этому индикатор "быстрее" обычной версии, а также более сглаженный.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21835

iTrend ADXVMA iTrend ADXVMA

Очень широко известный индикатор iTrend, но для вычисления используется ADXVMA.

Pivot Oscillator Extended Pivot Oscillator Extended

Расширенная версия осциллятора Pivot.

STD Trend Envelopes - RSI STD Trend Envelopes - RSI

Эта версия индикатора Trend Envelopes RSI имеет одно важное отличие: для расчета огибающих линий (конвертов, Envelopes) вместо фиксированного значения (5) используется стандартное отклонение (с множителем) рассчитанного RSI.

STD Trend Envelopes of Averages STD Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.