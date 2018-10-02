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真实作者: TrendLaboratory
一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了 平均真实范围。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint Length = 10; // ATR 周期 input double Kv = 1.000001; // 价格变化的敏感度 input ENUM_MA_MODE MA_Mode = MODE_SMA_; // ATR 均化方法 input int ShiftMIN = 0; // 指标水平位移柱线数 input int ShiftMID = 0; // 中间指标水平位移柱线数 input int ShiftMAX = 0; // 慢趋势指标水平位移柱线数
绿色移动平均线是一条快速趋势指标。 红色移动平均线是一条慢速趋势指标。 如果蓝线高于红线，则趋势正在增长，否则趋势正在下降。
图例 1. StepMA_3D_v3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21846
蓝色 Renko 柱线
在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。Trend_Risk_Indicator
趋势风险指标
LinearRegressionChannel_Cloud
线性回归通道，将其值保存在指标缓冲区中，并用颜色填充通道背景Russian20-hp1
一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）的智能交易系统。