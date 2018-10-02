真实作者: TrendLaboratory

一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了 平均真实范围。

input uint Length = 10 ; input double Kv = 1.000001 ; input ENUM_MA_MODE MA_Mode = MODE_SMA_; input int ShiftMIN = 0 ; input int ShiftMID = 0 ; input int ShiftMAX = 0 ;

绿色移动平均线是一条快速趋势指标。 红色移动平均线是一条慢速趋势指标。 如果蓝线高于红线，则趋势正在增长，否则趋势正在下降。



图例 1. StepMA_3D_v3 指标