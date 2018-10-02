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StepMA_3D_v3 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: TrendLaboratory

一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了 平均真实范围

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint    Length       = 10;         // ATR 周期
input double  Kv           =  1.000001;  // 价格变化的敏感度
input ENUM_MA_MODE MA_Mode = MODE_SMA_;  // ATR 均化方法
input int     ShiftMIN     =  0;         // 指标水平位移柱线数
input int     ShiftMID     =  0;         // 中间指标水平位移柱线数
input int     ShiftMAX     =  0;         // 慢趋势指标水平位移柱线数

绿色移动平均线是一条快速趋势指标。 红色移动平均线是一条慢速趋势指标。 如果蓝线高于红线，则趋势正在增长，否则趋势正在下降。

图例 1. StepMA_3D_v3 指标

图例 1. StepMA_3D_v3 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21846

蓝色 Renko 柱线 蓝色 Renko 柱线

在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。

Trend_Risk_Indicator Trend_Risk_Indicator

趋势风险指标

LinearRegressionChannel_Cloud LinearRegressionChannel_Cloud

线性回归通道，将其值保存在指标缓冲区中，并用颜色填充通道背景

Russian20-hp1 Russian20-hp1

一款基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMomentum（动量）的智能交易系统。