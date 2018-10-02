代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Trend_Risk_Indicator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2022
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

趋势风险指标找到价格走势的趋势部分，并通过缓冲区中的数值示意趋势存在。

可以用于横盘交易 - 当价格有可能退出通道时，禁止交易。 在趋势交易期间，指标可以判断趋势可能耗尽或可能减速的区域。

它有两个输入参数：

  • Bands range - 波带计算范围
  • Deviation - 偏差值（通道的可能宽度）

计算:

Top = SmoothPrice + SmoothRange * Deviation
Bottom = SmoothPrice - SmoothRange * Deviation

其中:

SmoothPrice = (PrevSmoothPrice * (Bands range-1) + Close) / Bands range
SmoothRange = (PrevSmoothRange * (Bands range-1) + High-Low) / Bands range

信号:

如果 Close > Top

SignalBuffer = "Do not trade" = Top

如果 Close < Bottom

SignalBuffer = "Do not trade" = Bottom

指标在单独的窗口中显示彩色日本烛台 - 看涨是 绿色, 看跌是 红色。 如果烛条收盘时位于波带形成的通道之外，烛条将以 灰色 着色，且对应于突破通道的数值将被添加到指标信号缓冲区，它允许根据所使用的交易系统判断智能交易系统的突破方向，并限制此方向或该方向的交易。

图例 1. 在横盘通道内的交易: Bands range = 12, Deviation = 1.8


图例 2. 趋势交易 (受限): Bands range = 23, Deviation = 6.0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21844

TMAGi TMAGi

TMAGi 指标

T3 T3

T3 移动平均线指标

蓝色 Renko 柱线 蓝色 Renko 柱线

在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。

StepMA_3D_v3 StepMA_3D_v3

一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了平均真实范围。