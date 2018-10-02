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趋势风险指标找到价格走势的趋势部分，并通过缓冲区中的数值示意趋势存在。
可以用于横盘交易 - 当价格有可能退出通道时，禁止交易。 在趋势交易期间，指标可以判断趋势可能耗尽或可能减速的区域。
它有两个输入参数：
- Bands range - 波带计算范围
- Deviation - 偏差值（通道的可能宽度）
计算:
Top = SmoothPrice + SmoothRange * Deviation Bottom = SmoothPrice - SmoothRange * Deviation
其中:
SmoothPrice = (PrevSmoothPrice * (Bands range-1) + Close) / Bands range SmoothRange = (PrevSmoothRange * (Bands range-1) + High-Low) / Bands range
信号:
如果 Close > Top
SignalBuffer = "Do not trade" = Top
如果 Close < Bottom
SignalBuffer = "Do not trade" = Bottom
指标在单独的窗口中显示彩色日本烛台 - 看涨是 绿色, 看跌是 红色。 如果烛条收盘时位于波带形成的通道之外，烛条将以 灰色 着色，且对应于突破通道的数值将被添加到指标信号缓冲区，它允许根据所使用的交易系统判断智能交易系统的突破方向，并限制此方向或该方向的交易。
图例 1. 在横盘通道内的交易: Bands range = 12, Deviation = 1.8
图例 2. 趋势交易 (受限): Bands range = 23, Deviation = 6.0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21844
在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。StepMA_3D_v3
一款由三条不同周期的移动平均构成的趋势指标，在计算中使用了平均真实范围。