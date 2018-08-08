* «Volume factor» (по умолчанию 70%) определяет, какая часть DEMA используется.

Коэффициент колеблется от 0, что дает простой EMA, до 100, что дает полный DEMA.



0% - T3 - это просто тройной EMA ( EMA(EMA(EMA)) )

100% - T3 представляет собой тройной DEMA (DEMA(DEMA(DEMA)) )