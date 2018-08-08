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Индикаторы

T3 - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор T3 Moving Average - скользящая средняя T3 представлена Тимом Тилсоном (Tim Tillson) в журнале "S&C Magazine" в январе 1998г.
Является тройной сглаженной комбинацией DEMA (Двойная Экспоненциальная Скользящая Средняя)

Преимущества T3:
Меньшее время задержки, линия намного более плавная, дает ранние сигналы входа, имеет меньшее количество ложных сигналов.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Volume factor (in percent) - коэффициент влияния DEMA (*)
  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

T3 = (1+Volume factor) * EMA4 - Volume factor * EMA5

где:

EMA5 - EMA(EMA4, Period)
EMA4 - EMA(GD2, Period)
GD2  = (1+Volume factor) * EMA2 - Volume factor * EMA3
EMA3 - EMA(EMA2, Period)
EMA2 - EMA(GD, Period)
GD   = (1+Volume factor) * EMA0 - Volume factor * EMA1
EMA1 - EMA(EMA0, Period)
EMA0 - EMA(Applied price, Period)

* «Volume factor» (по умолчанию 70%) определяет, какая часть DEMA используется.
Коэффициент колеблется от 0, что дает простой EMA, до 100, что дает полный DEMA.

0% - T3 - это просто тройной EMA ( EMA(EMA(EMA)) )
100% - T3 представляет собой тройной DEMA (DEMA(DEMA(DEMA)) )



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