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Индикаторы

NRMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1533
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор NRMA - индикатор Константина Копыркина. Является одной из многочисленных реализаций индикатора NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Индикатор отображает скользящую среднюю NRMA и указатели расположения трейлинг-стоп - NRTR.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • K - коэффициент отступа точек NRTR от цены и смены направления
  • Smooth - коэффициент сглаживания NRMA
  • Fast - минимальный период сглаживания
  • Sharp - степень динамичности

Индикатор используется для определения точек входа и сопровождения позиций трейлинг-стопом.

T3 T3

Индикатор T3 Moving Average

TMAGi TMAGi

Индикатор TMAGi

Modified_Moving_Average Modified_Moving_Average

Индикатор Modified moving average

MA_Signal MA_Signal

Индикатор MA signal