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NRMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NRMA - индикатор Константина Копыркина. Является одной из многочисленных реализаций индикатора NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Индикатор отображает скользящую среднюю NRMA и указатели расположения трейлинг-стоп - NRTR.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- K - коэффициент отступа точек NRTR от цены и смены направления
- Smooth - коэффициент сглаживания NRMA
- Fast - минимальный период сглаживания
- Sharp - степень динамичности
Индикатор используется для определения точек входа и сопровождения позиций трейлинг-стопом.
Modified_Moving_Average
Индикатор Modified moving averageMA_Signal
Индикатор MA signal