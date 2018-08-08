Индикатор NRMA - индикатор Константина Копыркина. Является одной из многочисленных реализаций индикатора NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Индикатор отображает скользящую среднюю NRMA и указатели расположения трейлинг-стоп - NRTR.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

K - коэффициент отступа точек NRTR от цены и смены направления

- коэффициент отступа точек NRTR от цены и смены направления Smooth - коэффициент сглаживания NRMA

- коэффициент сглаживания NRMA Fast - минимальный период сглаживания

- минимальный период сглаживания Sharp - степень динамичности