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TMAGi 是一款基于三条移动平均值和 ADX 指标的 +DI 和 -DII 线的振荡器。 它示意行情状态：上升趋势/下降趋势/横盘。
有七个输入参数:
- ADX period - ADX 计算周期
- Fast MA period - 快速均线计算周期
- Middle MA period - 中间均线计算周期
- Slow MA period - 慢速均线计算周期
- SMA slowing - SMA 平滑周期
- LWMA slowing - LWMA 平滑周期
- Applied price
计算:
TSMAGi = SMA(RAW, SMA slowing) TLWMAGi = LWMA(RAW, LWMA slowing)
其中:
RAW = (Abs(FastMA - MiddleMA) + Abs(FastMA - SlowMA) + Abs(MiddleMA - SlowMA))*DI
FastMA = SMA(Applied price, Fast MA period) MiddleMA = SMA(Applied price, Middle MA period) SlowMA = SMA(Applied price, Slow MA period)
DI = PlusDI - MinusDI PlusDI, MinusDI - ADX(ADX period) 的 +DI 和 -DI 曲线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21843
Trend_Risk_Indicator
趋势风险指标蓝色 Renko 柱线
在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。