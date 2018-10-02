代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TMAGi - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1694
等级:
(9)
已发布:
TMAGi.mq5 (14.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TMAGi 是一款基于三条移动平均值和 ADX 指标的 +DI 和 -DII 线的振荡器。 它示意行情状态：上升趋势/下降趋势/横盘。

有七个输入参数:

  • ADX period - ADX 计算周期
  • Fast MA period - 快速均线计算周期
  • Middle MA period - 中间均线计算周期
  • Slow MA period - 慢速均线计算周期
  • SMA slowing - SMA 平滑周期
  • LWMA slowing - LWMA 平滑周期
  • Applied price

计算:

TSMAGi = SMA(RAW, SMA slowing)
TLWMAGi = LWMA(RAW, LWMA slowing)

其中:

RAW = (Abs(FastMA - MiddleMA) + Abs(FastMA - SlowMA) + Abs(MiddleMA - SlowMA))*DI

FastMA = SMA(Applied price, Fast MA period)
MiddleMA = SMA(Applied price, Middle MA period)
SlowMA = SMA(Applied price, Slow MA period)

DI = PlusDI - MinusDI
PlusDI,  MinusDI - ADX(ADX period) 的 +DI 和 -DI 曲线



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21843

T3 T3

T3 移动平均线指标

NRMA NRMA

Nick Rypoсk 移动平均线指标

Trend_Risk_Indicator Trend_Risk_Indicator

趋势风险指标

蓝色 Renko 柱线 蓝色 Renko 柱线

在图表子窗口中构建 Renko 柱线的指标。