代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

T3 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1980
等级:
(13)
已发布:
T3.mq5 (12.85 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

T3 移动平均指标由 Tim Tillson 在 1998 年 1 月的“S＆C 杂志”中提出。
它是 DEMA（双重指数移动平均线）的三重平滑组合

T3 的优点:
低滞后，曲线更平滑，提供早期入场信号，产生的假信号更少。

指标有三个输入参数:

  • Volume factor (in percent) - DEMA 影响系数 (*)
  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

T3 = (1+Volume factor) * EMA4 - Volume factor * EMA5

其中:

EMA5 - EMA(EMA4, Period)
EMA4 - EMA(GD2, Period)
GD2  = (1+Volume factor) * EMA2 - Volume factor * EMA3
EMA3 - EMA(EMA2, Period)
EMA2 - EMA(GD, Period)
GD   = (1+Volume factor) * EMA0 - Volume factor * EMA1
EMA1 - EMA(EMA0, Period)
EMA0 - EMA(Applied price, Period)

* "Volume factor" (默认为 70%) 确定要使用的 DEMA 的份额。
因子的范围从 0（这令其成为简单的 EMA）到 100，这提供了完整的 DEMA。

0% - T3 - 仅为三重 EMA ( EMA(EMA(EMA)) )
100% - T3 是三重 DEMA ( DEMA(DEMA(DEMA)) )



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21842

NRMA NRMA

Nick Rypoсk 移动平均线指标

Modified_Moving_Average Modified_Moving_Average

改编版的移动平均线指标

TMAGi TMAGi

TMAGi 指标

Trend_Risk_Indicator Trend_Risk_Indicator

趋势风险指标