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T3 移动平均指标由 Tim Tillson 在 1998 年 1 月的“S＆C 杂志”中提出。
它是 DEMA（双重指数移动平均线）的三重平滑组合
T3 的优点:
低滞后，曲线更平滑，提供早期入场信号，产生的假信号更少。
指标有三个输入参数:
- Volume factor (in percent) - DEMA 影响系数 (*)
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
T3 = (1+Volume factor) * EMA4 - Volume factor * EMA5
其中:
EMA5 - EMA(EMA4, Period) EMA4 - EMA(GD2, Period) GD2 = (1+Volume factor) * EMA2 - Volume factor * EMA3 EMA3 - EMA(EMA2, Period) EMA2 - EMA(GD, Period) GD = (1+Volume factor) * EMA0 - Volume factor * EMA1 EMA1 - EMA(EMA0, Period) EMA0 - EMA(Applied price, Period)
* "Volume factor" (默认为 70%) 确定要使用的 DEMA 的份额。
因子的范围从 0（这令其成为简单的 EMA）到 100，这提供了完整的 DEMA。
0% - T3 - 仅为三重 EMA ( EMA(EMA(EMA)) )
100% - T3 是三重 DEMA ( DEMA(DEMA(DEMA)) )
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21842
NRMA
Nick Rypoсk 移动平均线指标Modified_Moving_Average
改编版的移动平均线指标
TMAGi
TMAGi 指标Trend_Risk_Indicator
趋势风险指标