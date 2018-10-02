* "Volume factor" (默认为 70%) 确定要使用的 DEMA 的份额。

因子的范围从 0（这令其成为简单的 EMA）到 100，这提供了完整的 DEMA。



0% - T3 - 仅为三重 EMA ( EMA(EMA(EMA)) )

100% - T3 是三重 DEMA ( DEMA(DEMA(DEMA)) )