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Modified_Moving_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Modified moving average - модифицированная скользящая средняя. Была описана в "Stocks & Commodities" в январе 2000 г.
Имеет малую величину запаздывания.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
MMM = MA + 6 * Slope / K
где:
MA - SMA(Applied price, Period)
Slope = Сумма (Applied price * (Period-Factor)/2) в диапазоне Period
Factor = 1 + 2*(N-1)
N = значения от 1 до Period в диапазоне Period
K = Period*(Period+1)
MA_Signal
Индикатор MA signalInvestor_Preference_Index
Индикатор Investor preference index