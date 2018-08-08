Индикатор Investor Preference Index (индекс предпочтений инвесторов) обсуждался в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities» в декабре 1997 года, стр. 19. Статья была написана Кирилом В.Смит-младшим (Cyril V. Smith Jr.).



Первоначально этот индикатор - инструмент долгосрочного инвестирования на фондовом рынке - сравнивал эффективность S&P 500 с индексом Нью-Йоркской фондовой биржи для измерения настроений. Теория заключается в том, что инвесторы предпочитают определенные виды инвестиций.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

Instrument - наименование инструмента

- наименование инструмента ROC period - период расчёта скорости изменения цены

- период расчёта скорости изменения цены Fast smoothing period - период быстрого сглаживания

- период быстрого сглаживания Slow smoothing period - период медленного сглаживания

- период медленного сглаживания Result smoothing period - период результирующего сглаживания



Расчёт: IPI =100.0*(Result smoothing period * SMA(B2, Result smoothing period)+1.0) где: B2 = SMA(B1, Fast smoothing period) - SMA(B1, Slow smoothing period)

B1 = ROC1 - ROC2 ROC1 - скорость изменения цены текущего символа за период ROC period

ROC2 - скорость изменения цены символа Instrument за период ROC period ROC = 100.0 * Log(Close - Log2) / Log2 Log2 = Log(Close[ROC period]) Следует учитывать, что для корректного отображения индикатора, требуется наличие исторических данных по символу Instrument, что может приводить к задержке отображения линии осциллятора при первом запуске или смене инструмента.

Рис.1. Investor Preference Index GBPUSD относительно EURUSD

Рис.2. Investor Preference Index GBPUSD относительно USDJPY

Рис.3. Investor Preference Index GBPUSD относительно AUDCAD

Рис.4. Investor Preference Index GBPUSD относительно USDRUB



