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Индикаторы

MA_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2401
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Простой стрелочный сигнальный индикатор по пересечению четырёх скользящих средних с различными расчётными данными.

Имеет тринадцать настраиваемых параметров (по три параметра на каждую из четырёх скользящих средних):

  • First MA period - период расчёта первой МА
  • First MA applied price - цена расчёта первой МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
    • ... аналогичные настраиваемые параметры второй, третьей и четвёртой МА
  • Use swing signals - использовать только сигналы смены направления (Yes/No) (*)

Расчёт:

Up Arrow:

MA1 > MA2 и MA3 > MA4

Down Arrow:

MA1 < MA2 и MA3 < MA4

где:

MA N - MA(MA N applied price, MA N period, MA N method)

* При выборе Use swing signals = Yes, стрелки устанавливаются только при смене направления сигнала,
 при выборе Use swing signals = No, отображается цветная линия из точек (как у Parabolic SAR) по ценам МА с наибольшим периодом, и только при соблюдении условия сигнала.

Рис.1. Use swing signals = Yes


Рис.2. Use swing signals = No

Modified_Moving_Average Modified_Moving_Average

Индикатор Modified moving average

NRMA NRMA

Индикатор Nick Rypoсk Moving Average

Investor_Preference_Index Investor_Preference_Index

Индикатор Investor preference index

GD GD

Скользящая средняя Generalized DEMA