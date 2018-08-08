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MA_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Простой стрелочный сигнальный индикатор по пересечению четырёх скользящих средних с различными расчётными данными.
Имеет тринадцать настраиваемых параметров (по три параметра на каждую из четырёх скользящих средних):
- First MA period - период расчёта первой МА
- First MA applied price - цена расчёта первой МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- ... аналогичные настраиваемые параметры второй, третьей и четвёртой МА
- Use swing signals - использовать только сигналы смены направления (Yes/No) (*)
Расчёт:
Up Arrow:
MA1 > MA2 и MA3 > MA4
Down Arrow:
MA1 < MA2 и MA3 < MA4
где:
MA N - MA(MA N applied price, MA N period, MA N method)
* При выборе Use swing signals = Yes, стрелки устанавливаются только при смене направления сигнала,
при выборе Use swing signals = No, отображается цветная линия из точек (как у Parabolic SAR) по ценам МА с наибольшим периодом, и только при соблюдении условия сигнала.
Рис.1. Use swing signals = Yes
Рис.2. Use swing signals = No
Индикатор Modified moving averageNRMA
Индикатор Nick Rypoсk Moving Average
Индикатор Investor preference indexGD
Скользящая средняя Generalized DEMA