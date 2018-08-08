Простой стрелочный сигнальный индикатор по пересечению четырёх скользящих средних с различными расчётными данными.

Имеет тринадцать настраиваемых параметров (по три параметра на каждую из четырёх скользящих средних):

* При выборе Use swing signals = Yes, стрелки устанавливаются только при смене направления сигнала,

при выборе Use swing signals = No, отображается цветная линия из точек (как у Parabolic SAR) по ценам МА с наибольшим периодом, и только при соблюдении условия сигнала.