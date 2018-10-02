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Modified_Moving_Average - MetaTrader 5脚本
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改编版的移动平均线指标。 它在 2000 年 1 月的“股票和商品”中有所描述。
指标略有滞后。
它有两个输入参数：
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
MMM = MA + 6 * Slope / K
其中:
MA - SMA(Applied price, Period) Slope = Period 范围内 (Applied price * (Period-Factor)/2) 的累计 Factor = 1 + 2*(N-1) N = 'Period' 范围内从 1 到 Period 的值 K = Period*(Period+1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21840
MA_Signal
MA 信号指标Investor_Preference_Index
投资者偏好指数指标