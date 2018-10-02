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Modified_Moving_Average - MetaTrader 5脚本

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改编版的移动平均线指标。 它在 2000 年 1 月的“股票和商品”中有所描述。
指标略有滞后。

它有两个输入参数：

  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

MMM = MA + 6 * Slope / K

其中:

MA - SMA(Applied price, Period)
Slope = Period  范围内 (Applied price * (Period-Factor)/2) 的累计
Factor = 1 + 2*(N-1)
N = 'Period' 范围内从 1 到 Period 的值
K = Period*(Period+1)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21840

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投资者偏好指数指标

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