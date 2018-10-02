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一款简单的箭头信号指标，基于不同计算数据的四条移动平均线的交集。
有十三个输入参数（四条移动平均值中的每一个都有三个参数）：
- First MA period - 第一个 MA 计算周期
- First MA applied price - 计算第一个 MA 所用价格
- First MA method - 计算第一个 MA 的方法
- ... 第二，第三和第四条 MA 参数类似
- Use swing signals - 仅使用方向改变信号 (Yes/No) (*)
计算:
向上箭头:
MA1 > MA2 and MA3 > MA4
向下箭头:
MA1 < MA2 and MA3 < MA4
其中:
MA N - MA(MA N applied price, MA N period, MA N method)
* 如果您设置 Use swing signals = Yes, 箭头仅在信号方向改变时出现,
如果 Use swing signals = No, 该指标仅在满足信号条件时，基于最大周期 MA 的价格显示点状颜色线（类似于抛物线 SAR）。
图例 1. Use swing signals = Yes
图例 2. Use swing signals = No
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21839
Investor_Preference_Index
投资者偏好指数指标CCI_Histogram_Vol
商品通道指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。
Modified_Moving_Average
改编版的移动平均线指标NRMA
Nick Rypoсk 移动平均线指标