一款简单的箭头信号指标，基于不同计算数据的四条移动平均线的交集。

有十三个输入参数（四条移动平均值中的每一个都有三个参数）：

First MA period - 第一个 MA 计算周期

- 第一个 MA 计算周期 First MA applied price - 计算第一个 MA 所用价格

- 计算第一个 MA 所用价格 First MA method - 计算第一个 MA 的方法

- 计算第一个 MA 的方法 ... 第二，第三和第四条 MA 参数类似

Use swing signals - 仅使用方向改变信号 (Yes/No) (*)



计算: 向上箭头: MA1 > MA2 and MA3 > MA4 向下箭头: MA1 < MA2 and MA3 < MA4 其中:

MA N - MA(MA N applied price, MA N period, MA N method)

* 如果您设置 Use swing signals = Yes, 箭头仅在信号方向改变时出现,

如果 Use swing signals = No, 该指标仅在满足信号条件时，基于最大周期 MA 的价格显示点状颜色线（类似于抛物线 SAR）。

图例 1. Use swing signals = Yes





图例 2. Use swing signals = No