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MA_Signal - MetaTrader 5脚本

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MA_Signal.mq5 (20.26 KB) 预览
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一款简单的箭头信号指标，基于不同计算数据的四条移动平均线的交集。

有十三个输入参数（四条移动平均值中的每一个都有三个参数）：

  • First MA period - 第一个 MA 计算周期
  • First MA applied price - 计算第一个 MA 所用价格
  • First MA method - 计算第一个 MA 的方法
    • ... 第二，第三和第四条 MA 参数类似
  • Use swing signals - 仅使用方向改变信号 (Yes/No) (*)

计算:

向上箭头:

MA1 > MA2 and MA3 > MA4

向下箭头:

MA1 < MA2 and MA3 < MA4

其中:

MA N - MA(MA N applied price, MA N period, MA N method)

* 如果您设置 Use swing signals = Yes, 箭头仅在信号方向改变时出现,
如果 Use swing signals = No, 该指标仅在满足信号条件时，基于最大周期 MA 的价格显示点状颜色线（类似于抛物线 SAR）。

图例 1. Use swing signals = Yes


图例 2. Use swing signals = No

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21839

Investor_Preference_Index Investor_Preference_Index

投资者偏好指数指标

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

商品通道指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。

Modified_Moving_Average Modified_Moving_Average

改编版的移动平均线指标

NRMA NRMA

Nick Rypoсk 移动平均线指标