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GD - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Generalized DEMA. Представляет собой дважды экспоненциально сглаженную цену с учётом фактора влияния вторичного сглаживания.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Volume factor (in percent) - фактор влияния вторичного сглаживания в процентах
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
GD = (1.0+Volume factor) * EMA1 - Volume factor * EMA2
где:
EMA2 - EMA(EMA1, Period)
EMA1 - EMA(Applied price, Period)
Investor_Preference_Index
Индикатор Investor preference indexMA_Signal
Индикатор MA signal