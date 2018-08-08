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Индикаторы

GD - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1449
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Скользящая средняя Generalized DEMA. Представляет собой дважды экспоненциально сглаженную цену с учётом фактора влияния вторичного сглаживания.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Volume factor (in percent) - фактор влияния вторичного сглаживания в процентах
  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

GD = (1.0+Volume factor) * EMA1 - Volume factor * EMA2

где:

EMA2 - EMA(EMA1, Period)
EMA1 - EMA(Applied price, Period)

Investor_Preference_Index Investor_Preference_Index

Индикатор Investor preference index

MA_Signal MA_Signal

Индикатор MA signal

Forecast Forecast

Индикатор Forecast oscillator

FGDI FGDI

Индикатор Fractal Graph Dimension Indicator