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Индикаторы

ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1698
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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ADXVMA — одна из разновидностей скользящих средних.

В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет индикатора ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений. Благодаря этому индикатор полезен для торговли в трендовом режиме и при использовании в качестве поддержки/сопротивления.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20744

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) определяет тренд и его направление.

Trend Continuation Factor - Jurik smoothed Trend Continuation Factor - Jurik smoothed

Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) со сглаживанием Юрика определяет наличие и направление тренда.

ADXVMA Histogram ADXVMA Histogram

ADXVMA Histogram — двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.

Trend Strength RSX Trend Strength RSX

Оценка силы тренда на основе RSX.