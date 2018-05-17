ADXVMA — одна из разновидностей скользящих средних.

В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет индикатора ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений. Благодаря этому индикатор полезен для торговли в трендовом режиме и при использовании в качестве поддержки/сопротивления.

