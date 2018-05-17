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ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5
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ADXVMA — одна из разновидностей скользящих средних.
В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет индикатора ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений. Благодаря этому индикатор полезен для торговли в трендовом режиме и при использовании в качестве поддержки/сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20744
Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) определяет тренд и его направление.Trend Continuation Factor - Jurik smoothed
Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) со сглаживанием Юрика определяет наличие и направление тренда.
ADXVMA Histogram — двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.Trend Strength RSX
Оценка силы тренда на основе RSX.