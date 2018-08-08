Метод Time Frame Forecast рассчитывается внутри индикатора и не требует наличия дополнительных индикаторов.



Интерпретация:

Положительные значения индикатора прогнозируют рост цены.Отрицательные значения - падение цены. Tushar Chande также рекомендует использовать 3-дневную сглаживающую линию в качестве сигнальной.Когда линия осциллятора ускоряется относительно сигнальной линии или пересекает её, это указывает либо на остановку движения цены (разворот или пересечение против движения сигнальной линии), либо на продолжение движения в ту же сторону (разворот или пересечение в сторону движения сигнальной линии), либо на скорое изменение тренда (требуется подтверждение пересечением нулевого значения осциллятора). Интерпретация этих данных зависит от расположения линии осциллятора - выше или ниже нуля.

