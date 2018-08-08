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Индикаторы

Forecast - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2413
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Индикатор Forecast oscillator разработан Тушаром Чанде (Tushar Chande) и является продолжением его метода "Time Frame Forecast".

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Signal period - период сигнальной SMA

Метод Time Frame Forecast рассчитывается внутри индикатора и не требует наличия дополнительных индикаторов.

Расчёт:

Forecast Oscillator = Applied price - Previous Time Series Forecast / Applied price * 100.0

Интерпретация:

Положительные значения индикатора прогнозируют рост цены.Отрицательные значения - падение цены. Tushar Chande также рекомендует использовать 3-дневную сглаживающую линию в качестве сигнальной.Когда линия осциллятора ускоряется относительно сигнальной линии или пересекает её, это указывает либо на остановку движения цены (разворот или пересечение против движения сигнальной линии), либо на продолжение движения в ту же сторону (разворот или пересечение в сторону движения сигнальной линии), либо на скорое изменение тренда (требуется подтверждение пересечением нулевого значения осциллятора). Интерпретация этих данных зависит от расположения линии осциллятора - выше или ниже нуля.


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