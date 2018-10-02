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广义 DEMA 移动平均线。 考虑到二次平滑的影响，将双重指数平滑应用于价格。
指标有三个输入参数:
- Volume factor (in percent) - 二次平滑效应因子，以百分比表示
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
GD = (1.0+Volume factor) * EMA1 - Volume factor * EMA2
其中:
EMA2 - EMA(EMA1, Period) EMA1 - EMA(Applied price, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21832
RSI_Histogram_Vol
相对强度指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。Exp_Trading_Channel_Index
一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。
CCI_Histogram_Vol
商品通道指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。Investor_Preference_Index
投资者偏好指数指标