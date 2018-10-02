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GD - MetaTrader 5脚本

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广义 DEMA 移动平均线。 考虑到二次平滑的影响，将双重指数平滑应用于价格。

指标有三个输入参数:

  • Volume factor (in percent) - 二次平滑效应因子，以百分比表示
  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

GD = (1.0+Volume factor) * EMA1 - Volume factor * EMA2

其中:

EMA2 - EMA(EMA1, Period)
EMA1 - EMA(Applied price, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21832

RSI_Histogram_Vol RSI_Histogram_Vol

相对强度指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。

Exp_Trading_Channel_Index Exp_Trading_Channel_Index

一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。

CCI_Histogram_Vol CCI_Histogram_Vol

商品通道指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。

Investor_Preference_Index Investor_Preference_Index

投资者偏好指数指标