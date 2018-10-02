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相对强度指数 振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。
计算公式:
RSI Histogram Vol = ( RSI - 50) * Volume
出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算这种改进的振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些级别不再是永久性的。 使用具有相应突破指示的两个等级。
input int HighLevel2=+20; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+15; // 超买等级 2 input int LowLevel1=-15; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-20; // 超卖等级 2
在指标输入参数中，这些等级在源 RSI 的 50 上进行了位移，然后乘以每个逐笔报价的交易量。
图例 1. RSI_Histogram_Vol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21831
Exp_Trading_Channel_Index
一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。Exp_Trend_Intensity_Index
一款基于 Trend_Intensity_Index 振荡器信号的交易系统。
GD
广义 DEMA 移动平均线CCI_Histogram_Vol
商品通道指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。