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EA

Exp_Trend_Intensity_Index - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_Trend_Intensity_Index.mq5 (17.64 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Trend_Intensity_Index.mq5 (19.68 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 Trend_Intensity_Index 振荡器信号的交易系统。 如果指标进入超卖区域或超买区域（通过指标颜色的变化显示），则在柱线收盘时形成交易信号。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 Trend_Intensity_Index.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，并带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

USDJPY H4 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21828

预测 预测

预测振荡指标

FGDI FGDI

分形图维度指标

Exp_Trading_Channel_Index Exp_Trading_Channel_Index

一款基于 Trading_Channel_Index 振荡器信号的交易系统。

RSI_Histogram_Vol RSI_Histogram_Vol

相对强度指数振荡器显示为颜色直方图，使用交易量。