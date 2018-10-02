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分形图维度指标显示行情状态：趋势或波动。
2007 年 3 月，Radha Panini 在文章“股票和商品的技术分析”中对它进行了说明，该文则基于 Carlos Sevcik 撰写的文章“估算波形的分形维数的程序”。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
- Threshold - 阈值等级
低于阈值的数值表示行情的趋势状态，并以 红色 显示。 高于阈值的数值表示不稳定的波动状态，并以 蓝色 显示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21826
DEROSC
导数振荡指标COG_Channel
重心通道指标
预测
预测振荡指标Exp_Trend_Intensity_Index
一款基于 Trend_Intensity_Index 振荡器信号的交易系统。