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FGDI - MetaTrader 5脚本

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分形图维度指标显示行情状态：趋势或波动。

2007 年 3 月，Radha Panini 在文章“股票和商品的技术分析”中对它进行了说明，该文则基于 Carlos Sevcik 撰写的文章“估算波形的分形维数的程序”。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price
  • Threshold - 阈值等级

低于阈值的数值表示行情的趋势状态，并以 红色 显示。 高于阈值的数值表示不稳定的波动状态，并以 蓝色 显示。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21826

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