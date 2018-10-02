分形图维度指标显示行情状态：趋势或波动。



2007 年 3 月，Radha Panini 在文章“股票和商品的技术分析”中对它进行了说明，该文则基于 Carlos Sevcik 撰写的文章“估算波形的分形维数的程序”。

指标有三个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Applied price

Threshold - 阈值等级

