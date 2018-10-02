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Constance Brown 的导数振荡指标发表在她的著作“交易专业技术分析”中
该指标是两次指数平滑的 RSI，默认参数为 5 和 3。
然后通过简单平滑所得到的 2ERSI 形成信号线，周期为 9。
导数的直方图计算为 2ERSI 和信号线之间的差值
有五个输入参数:
- RSI period - RSI 周期
- First EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期
- Second EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期
- SMA period - 信号线平滑周期
- Applied price 计算所用的价格
计算:
DEROSC = EMA2 - SMA(EMA2, SMA period)
其中:
EMA2 = EMA(EMA1, Second EMA period) EMA1 = EMA(RSI, First EMA period) RSI - RSI(Applied price, RSI period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21825
COG_Channel
重心通道指标Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。