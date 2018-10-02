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DEROSC - MetaTrader 5脚本

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Constance Brown 的导数振荡指标发表在她的著作“交易专业技术分析”中

该指标是两次指数平滑的 RSI，默认参数为 5 和 3。
然后通过简单平滑所得到的 2ERSI 形成信号线，周期为 9。
导数的直方图计算为 2ERSI 和信号线之间的差值

有五个输入参数:

  • RSI period - RSI 周期
  • First EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期
  • Second EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期
  • SMA period - 信号线平滑周期
  • Applied price 计算所用的价格

计算:

DEROSC = EMA2 - SMA(EMA2, SMA period)

其中:

EMA2 = EMA(EMA1, Second EMA period)
EMA1 = EMA(RSI, First EMA period)
RSI - RSI(Applied price, RSI period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21825

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