Constance Brown 的导数振荡指标发表在她的著作“交易专业技术分析”中

该指标是两次指数平滑的 RSI，默认参数为 5 和 3。

然后通过简单平滑所得到的 2ERSI 形成信号线，周期为 9。

导数的直方图计算为 2ERSI 和信号线之间的差值

有五个输入参数:

RSI period - RSI 周期

- RSI 周期 First EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期

- 第一条平滑 EMA 的周期 Second EMA period - 第一条平滑 EMA 的周期

- 第一条平滑 EMA 的周期 SMA period - 信号线平滑周期

- 信号线平滑周期 Applied price 计算所用的价格

