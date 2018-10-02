通道指标重心通道绘制两条通道 - 偏差通道和真实范围通道。 在通道变窄和交叉的情况下，指标在中心线上绘制标记（重心）

有四个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Applied price

Deviation multiplier - 偏差通道乘数（权重）

- 偏差通道乘数（权重） ATR multiplier - 真实距离通道乘数（权重）







