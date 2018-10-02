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通道指标重心通道绘制两条通道 - 偏差通道和真实范围通道。 在通道变窄和交叉的情况下，指标在中心线上绘制标记（重心）
有四个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
- Deviation multiplier - 偏差通道乘数（权重）
- ATR multiplier - 真实距离通道乘数（权重）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21824
Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。Exp_UltraMFI_MMRec
一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。