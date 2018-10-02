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COG_Channel - MetaTrader 5脚本

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通道指标重心通道绘制两条通道 - 偏差通道和真实范围通道。 在通道变窄和交叉的情况下，指标在中心线上绘制标记（重心）

有四个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price
  • Deviation multiplier - 偏差通道乘数（权重）
  • ATR multiplier - 真实距离通道乘数（权重）



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21824

Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_NN3_MMRec

在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。

Exp_UltraMFI_MMRec Exp_UltraMFI_MMRec

一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。

DEROSC DEROSC

导数振荡指标

FGDI FGDI

分形图维度指标