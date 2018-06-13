Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

Индикатор RSI, используемый в этой версии, может быть предварительно сглаженным. Это сделано, чтобы избежать большого количества ложных сигналов. Используемый метод предварительного сглаживания может быть одним из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Если выставить период сглаживания ⩽ 1, то индикатор не будет слаживаться.



Отображаемое значение RSI представляет собой своего рода "корневой", "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не сможете найти аналогичный RSI путем простого поиска из всех доступных в этом типе.

