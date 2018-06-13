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Индикаторы

Trend Envelopes - RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

Индикатор RSI, используемый в этой версии, может быть предварительно сглаженным. Это сделано, чтобы избежать большого количества ложных сигналов. Используемый метод предварительного сглаживания может быть одним из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Если выставить период сглаживания ⩽ 1, то индикатор не будет слаживаться.

Отображаемое значение RSI представляет собой своего рода "корневой", "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не сможете найти аналогичный RSI путем простого поиска из всех доступных в этом типе.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20963

Trend Envelopes Trend Envelopes

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.

Advanced ADX Advanced ADX

В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.

RSI Candles RSI Candles

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.

RSI Candles - Smoothed RSI Candles - Smoothed

Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.