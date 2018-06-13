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Trend Envelopes - RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.
Индикатор RSI, используемый в этой версии, может быть предварительно сглаженным. Это сделано, чтобы избежать большого количества ложных сигналов. Используемый метод предварительного сглаживания может быть одним из основных типов скользящих средних (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Если выставить период сглаживания ⩽ 1, то индикатор не будет слаживаться.
Отображаемое значение RSI представляет собой своего рода "корневой", "общий" RSI. Это RSI от (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30. Вы не сможете найти аналогичный RSI путем простого поиска из всех доступных в этом типе.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20963
Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.Advanced ADX
В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.
RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.RSI Candles - Smoothed
Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.