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STD Trend Envelopes - RSI - MetaTrader 5脚本
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这个版本的 趋势包络线 RSI 指标有一点很大不同: 它没有使用固定值来做包络线的计算，而是使用了所计算的RSI的标准差来做包络线的计算。
另外，这个版本中使用的RSI指标可以事先做平滑处理，这样做是为了避免过多的错误信号。预先平滑处理可以是几种基本平均类型之一 (SMA, EMA, SMMA 或者 LWMA) , 或者您把平滑周期数设为小于或者等于1，就不会使用平滑处理。
显示的RSI值是一种“类似”的 RSI. 它是 (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30 的 RSI. 只搜索可用的RSI类型的话，您不会找到这样类似的RSI。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21823
iTrend JMA
非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是JMA (Jurik 移动平均)。iTrend ADXVMA
非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是 ADXVMA 。
STD Trend Envelopes of Averages
使用标准偏差来计算价格变化的趋势包络线指标，在计算中先把平滑价格。STD Trend Envelopes
使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。