这个版本的 趋势包络线 RSI 指标有一点很大不同: 它没有使用固定值来做包络线的计算，而是使用了所计算的RSI的标准差来做包络线的计算。

另外，这个版本中使用的RSI指标可以事先做平滑处理，这样做是为了避免过多的错误信号。预先平滑处理可以是几种基本平均类型之一 (SMA, EMA, SMMA 或者 LWMA) , 或者您把平滑周期数设为小于或者等于1，就不会使用平滑处理。

显示的RSI值是一种“类似”的 RSI. 它是 (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30 的 RSI. 只搜索可用的RSI类型的话，您不会找到这样类似的RSI。