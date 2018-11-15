这个版本的趋势包络线RSI指标有一点很大不同: 它没有使用固定值来做包络线的计算，而是使用了所计算的RSI的标准差来做包络线的计算。

非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是JMA (Jurik 移动平均)。