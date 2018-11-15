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STD Trend Envelopes of Averages - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。

这个版本使用了标准偏差来计算价格的变化，在用于计算之前先平滑了价格。平滑可以使用四种平均类型来完成:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21822

STD Trend Envelopes - RSI STD Trend Envelopes - RSI

这个版本的趋势包络线RSI指标有一点很大不同: 它没有使用固定值来做包络线的计算，而是使用了所计算的RSI的标准差来做包络线的计算。

iTrend JMA iTrend JMA

非常著名的 iTrend 指标，但是用于计算的是JMA (Jurik 移动平均)。

STD Trend Envelopes STD Trend Envelopes

使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。

ATR 趋势包络线的平均 ATR 趋势包络线的平均

使用ATR的趋势包络线指标计算了价格的变化，在计算之前加上对价格的平滑处理。