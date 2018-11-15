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Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。
这个版本使用了ATR替代来用于价格变化的计算。
使用ATR的原因如下 - 变化百分比对于中等长度的时段还可以，但是对于短的时段和长的时段，它会变得过慢或者过快，这里是这个指标 (上方) 和 "经典"版本 (下方) 在每日时段的表现，很明显差别很大，而在“经典”计算中“趋势”应当被重新定义。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21810
ATR 趋势包络线的平均
使用ATR的趋势包络线指标计算了价格的变化，在计算之前加上对价格的平滑处理。STD Trend Envelopes
使用了标准偏差对价格变化进行计算的趋势包络线指标。
抛物线加权速度指标的 QQE
这个版本的 QQE 使用了抛物线加权的速度指标来确定速度。QQE of Velocity
这个版本的QQE使用了速度（Velocity）指标来确定趋势。