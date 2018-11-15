Trend Envelopes(趋势包络线)指标是根据价格变化的百分比来计算的，百分比来确定是否有新的趋势或者趋势还是保持不变。

这个版本使用了ATR替代来用于价格变化的计算。

使用ATR的原因如下 - 变化百分比对于中等长度的时段还可以，但是对于短的时段和长的时段，它会变得过慢或者过快，这里是这个指标 (上方) 和 "经典"版本 (下方) 在每日时段的表现，很明显差别很大，而在“经典”计算中“趋势”应当被重新定义。