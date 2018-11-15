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QQE (定性定量评估)指标通常是使用RSI（相对强弱指数）来作为“基本”指标的，
这个版本使用了速度指标 (更平滑的动量指标)，而它可以帮助确定趋势。根据您的交易风格调整计算周期数: 更长 - 用于趋势交易者, 更短 - 用于剥头皮交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21805
抛物线加权速度指标的 QQE
这个版本的 QQE 使用了抛物线加权的速度指标来确定速度。ATR 趋势包络线
这个趋势包络线指标使用了ATR来做价格变化的计算。
QQE of CCI
使用CCI（商品通道指数）而不是RSI（相对强弱指数）作为基础指标的QQE (定性定量评估)指标。终极趋势 - 零延迟 TEMA
这个终极趋势指标使用了“快速”（对市场变化反应快速) 的零延迟 TEMA 来进行趋势的计算。