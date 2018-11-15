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这个指标是基于对之前最高的最高价或者最低的最低价的突破。
您也可以选择一种显示类型:
- 显示线形.
- 显示柱形.
- 显示烛形.
- 自动 (指标的外观依赖于图表的显示类型).
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21796
终极趋势 - 零延迟 MA
终极趋势指标使用了一个快速 (对市场变化反应快速) 的零延迟MA来做趋势的计算。终极趋势 - 零延迟 DEMA
使用了“快速”（对市场变化反应快速）的零延迟DEMA来进行趋势计算的终极趋势指标。
零延迟 TEMA 交叉
这个指标实际上是两个数值的组合: 它显示了快速和慢速零延迟TEMA的交叉，并且这个交叉确定了当前市场的趋势。Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA
Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。