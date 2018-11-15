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Mikko 突破 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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这个指标是基于对之前最高的最高价或者最低的最低价的突破。

您也可以选择一种显示类型:

  • 显示线形.
  • 显示柱形.
  • 显示烛形.
  • 自动 (指标的外观依赖于图表的显示类型).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21796

终极趋势 - 零延迟 MA 终极趋势 - 零延迟 MA

终极趋势指标使用了一个快速 (对市场变化反应快速) 的零延迟MA来做趋势的计算。

终极趋势 - 零延迟 DEMA 终极趋势 - 零延迟 DEMA

使用了“快速”（对市场变化反应快速）的零延迟DEMA来进行趋势计算的终极趋势指标。

零延迟 TEMA 交叉 零延迟 TEMA 交叉

这个指标实际上是两个数值的组合: 它显示了快速和慢速零延迟TEMA的交叉，并且这个交叉确定了当前市场的趋势。

Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA

Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。