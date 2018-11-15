Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。

这个版本使用了比EMA要快得多的移动平均 (NonLag MA) 来进行计算，这使得结果中的MACD信号线也要快得多，这样结果中的 Schaff Trend Cycle CD 也可以对市场变化更快地做出反应。