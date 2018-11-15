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Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。

这个版本使用了比EMA要快得多的移动平均 (NonLag MA) 来进行计算，这使得结果中的MACD信号线也要快得多，这样结果中的 Schaff Trend Cycle CD 也可以对市场变化更快地做出反应。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21788

零延迟 TEMA 交叉 零延迟 TEMA 交叉

这个指标实际上是两个数值的组合: 它显示了快速和慢速零延迟TEMA的交叉，并且这个交叉确定了当前市场的趋势。

Mikko 突破 Mikko 突破

Mikko 突破指标是基于对之前最高的最高价或者最低的最低价的突破。

Schaff Trend Cycle - 无延迟MA Schaff Trend Cycle - 无延迟MA

这个版本的 Schaff Trend Cycle （Schaff 趋势循环）使用了比“EMA“ 快得多的移动平均 (NonLag MA) 来计算，这使结果中的 MACD 也更快，而 Schaff Trend Cycle 对市场变化也会有更快反应。

BB Stops JMA BB Stops JMA

使用 JMA (Jurik 移动平均) 计算的布林带止损指标。